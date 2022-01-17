Видео огромной очереди, которая вытянулась перед входом в Оперный театр, показали в
Последние несколько недель одесситы начали массово скупать билеты на спектакли и выстраиваться в очереди перед театрами.
По одной из версий, ажиотаж связан с тем, что люди тратят тысячу гривен, которую дают за полный курс вакцинации против коронавируса. Судя по всему, чаще одесситы выбирают Оперный театр.
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Кроме того, очереди связаны и с тем, что при входе соблюдают карантинные ограничения и у всех зрителей проверяют наличие сертификата о вакцинации.
Видео можно просмотреть
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