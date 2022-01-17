В понедельник, 17 января, неизвестные сообщили в полицию о якобы заложенной взрывчатке в учебном заведении на улице " на улице Генерала Петрова, 34 в Одессе.Об проинформировали в пресс-службе
На место направили следственно-оперативную группу, взрывотехников и кинологов.
Из здания лицея эвакуировали на улицу всех учеников и педагогов.
Спустя время директор департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич сообщила, что проверка завершилась, никаких взрывных устройств не обнаружили.
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Также чиновница отметила, что из-за «минировщиков» приходится страдать детям и учителям, которые мерзнут на улице, пока проходит проверка.
"53 лицей проверили, все в порядке , детей возвращают в школу. Спасибо правоохранителям за оперативность. Случаи обнаружения "минировщиков" есть. Потому что мерзнуть приходится детям и учителям", - написала Буйневич у себя в Фейсбук.
Напомним,
Также Politeka сообщала, дети ради забавы "заминировали" школу на Одесчине: что им грозит за это