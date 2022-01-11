Как пишет Politeka.net, ранее деньги по программе єПідтримка смогли получить только лица, которые достигли 18 лет, однако сейчас В Кабинете Министров решили расширить программу.

Это значит, что юным украинцам в возрасте от 12 лет выплатят по 1000 гривен за полный курс вакцинации против коронавируса.

Дата запуска выплат подросткам пока не известна.

Как отчитался премьер-министр Денис Шмыгаль, более 6,7 миллиона украинских граждан уже подали заявки на получение 1000 гривен помощи по программе єПідтримка.

Сейчас помощь выплачивают восемь банков, и еще 15 финансовых учреждений должны присоединиться к программе. На счета украинцев перечислено шесть миллиардов гривен, из них уже потратили один миллиард.

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