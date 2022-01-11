Как пишет Politeka.net, ранее деньги по программе єПідтримка смогли получить только лица, которые достигли 18 лет, однако сейчас В Кабинете Министров решили расширить программу.
Это значит, что юным украинцам в возрасте от 12 лет выплатят по 1000 гривен за полный курс вакцинации против коронавируса.
Дата запуска выплат подросткам пока не известна.
Как отчитался премьер-министр Денис Шмыгаль, более 6,7 миллиона украинских граждан уже подали заявки на получение 1000 гривен помощи по программе єПідтримка.
Как менялось лицо Аллы Пугачевой после пластических операций: "Такая разная..."
"Мастер Шеф. Битва сезонов", рассекречен полный состав участников: "Без Клопотенко..."
Детей Галкина и Пугачевой приодели в стиле королевской семьи: «Маленький принц и принцесса»
"Холостячка" Мишина показала, у кого теперь на руках теперь нежится по ночам: "Ну все, отработала"
Ставший отцом 19-летний победитель "Голосу країни" Сасанчин спит с женой на полу: "Ужас, что творится"
Сейчас помощь выплачивают восемь банков, и еще 15 финансовых учреждений должны присоединиться к программе. На счета украинцев перечислено шесть миллиардов гривен, из них уже потратили один миллиард.
Ранее сообщалось, новый штамм "Омикрон" уже в Одессе: что известно о первом заболевшем
Также мы писали, вирус нанес новый удар по Одесчине: сотни новых случаев ковида и много жертв, сводка
Politeka рассказывала, в Минздраве выдали новые подробности по коронавирусу в Одесской области