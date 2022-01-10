Новый штамм коронавируса "Омикрон" стремительно распространяется по Украине, первый случай заболеваемости уже выявили и в Одессе.

Об этом сообщили во время аппаратного совещания в мэрии в понедельник, 10 января, пишет Politeka.net

Как стало известно, опасный штамм коронавируса «Омикрон» выявила одна из частных лабораторий у одессита, который работает за границей и вернулся вместе со своей семьей в Одессу на новогодние праздники.

На данный момент ни он, ни его семья в госпитализации не нуждаются и лечатся под присмотром врачей из частной клиники.

По состоянию на 10 января, в Одесской области зарегистрировали 113 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших уже достигло 241 909 человек.

Летальных случаев за сутки в Одесской области не обнаружено, всего смертей за время пандемии в регионе - 5 608.

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