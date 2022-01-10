Об этом сообщили во время аппаратного совещания в мэрии в понедельник, 10 января, пишет Politeka.net
Как стало известно, опасный штамм коронавируса «Омикрон» выявила одна из частных лабораторий у одессита, который работает за границей и вернулся вместе со своей семьей в Одессу на новогодние праздники.
На данный момент ни он, ни его семья в госпитализации не нуждаются и лечатся под присмотром врачей из частной клиники.
По состоянию на 10 января, в Одесской области зарегистрировали 113 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших уже достигло 241 909 человек.
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Летальных случаев за сутки в Одесской области не обнаружено, всего смертей за время пандемии в регионе - 5 608.
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