С нового года в одесских детских садах полным ходом внедряют новое меню.

С 1 января детском рационе должно быть меньше хлеба, соли и сахара и больше овощей, фруктов, мяса и кисломолочной продукции

Директор одесского департамента образования Елена Буйневич показала, чем собираются кормить малышей в одном из детских садов города.

Меню на три дня чиновница разместила на своей странице в Фейсбук.

На завтрак детей собираются кормить различными кашами с добавлением молока или фруктов, либо творожным пудингом. В качестве дополнения - вареные яйца или хлеб с сыром, из напитков - травяной чай, фруктовый сок.

На обед дети будут получать суп (гороховый, овощной, харчо), мясо (котлета из говядины, шницель или курицу болоньезе), а на гарнир - гречку, кукурузную кашу, макароны, тушеные либо квашеные овощи.

Примеры ужина: каша, рыба, овощи и йогурт; голубцы с курицей, хлеб и кефир; либо сырники с фруктами и компот.

"На фото реальная еда в наших садах. Да, сервировать так хорошо 25 тарелок невозможно. И еда в садике – не ресторанная! Она не будет отблескивать поджарками и растительными маслами, на ней не будет монблана из пармезана. Но! Она точно свежая, точно из качественных продуктов. И никто не потребует каждому ребенку завернуть вилку в салфетку. Потому что это детям не удобно", - отметила Елена Буйневич.

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