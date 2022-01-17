Трагический инцидент случился в воскресенье, 16 января, на улице Базарной, 29,
По данным СМИ, оба дворника сначала вместе распивали алкоголь, а потом поссорились.
В ходе бытового конфликта один из мужчин выхватил нож и всадил второму в ногу – в область паха.
Ножевое ранение привело к сильному кровотечению и пострадавший скончался до приезда бригады скорой помощи.
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Другие подробности случившегося в настоящий момент не приводятся, официальных комментариев от полиции по факту произошедшего также нет.
Ранее мы писали, днем 16 января медики "скорой помощи" привезли парня к пункту обогрева на Куликовом поле. Медработники сами сказали, что у него признаки наркотического опьянения, но на свежем воздухе ему скоро станет лучше, однако не стало. Мужчина умер.
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