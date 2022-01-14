Как пишет Politeka.net, это произошло 13 января около 5 часов вечера на пляже «Ланжерон», сообщают местные
Как рассказали очевидцы, они увидели, как мужчина быстро снял свитер и куртку и сходу прыгнул с пирса. Когда он барахтался в холодном море, люди пытались его уговорить вылезти, но он отказался. Только орал «Это все», и поплыл в открытое море.
На место вызвали полицейских, но когда те приехали, мужчина уже скрылся из виду.
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На его поиски отправились спасатели.
Как сообщили в Департаменте муниципальной безопасности Одессы, с наступлением темноты поисково - спасательные работы были прекращены. Сегодня утром водолазы снова приступили к поиску.
По состоянию на сегодняшний день было обследовано 5000 м.кв. прилегающей акватории Черного моря, но, к сожалению, поиски водолазов результатов не дали.
В ведомстве утверждают, что мужчина был пьян.
Напомним, трагедия случилась с мужчиной на пляже в Одессе, видео
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