В Одессе мужчина разделся и прыгнул с пирса в холодное море, его ищут спасатели и водолазы.

Как пишет Politeka.net, это произошло 13 января около 5 часов вечера на пляже «Ланжерон», сообщают местные телеграм-каналы .

Как рассказали очевидцы, они увидели, как мужчина быстро снял свитер и куртку и сходу прыгнул с пирса. Когда он барахтался в холодном море, люди пытались его уговорить вылезти, но он отказался. Только орал «Это все», и поплыл в открытое море.

На место вызвали полицейских, но когда те приехали, мужчина уже скрылся из виду.

На его поиски отправились спасатели.

Как сообщили в Департаменте муниципальной безопасности Одессы, с наступлением темноты поисково - спасательные работы были прекращены. Сегодня утром водолазы снова приступили к поиску.

По состоянию на сегодняшний день было обследовано 5000 м.кв. прилегающей акватории Черного моря, но, к сожалению, поиски водолазов результатов не дали.

В ведомстве утверждают, что мужчина был пьян.

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