На берег одесского пляжа волны выбросили акулу, местным жителям удалось заснять морскую хищницу.
Это произошло на пляже в Лузановке.
Видео
«Вот такую рыбину выбросило на берег», - говорится в публикации.
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На кадрах можно увидеть черноморскую акулу – катран. Рыба барахталась на берегу и не могла самостоятельно попасть в море. Одесситы, которые прогуливались по берегу, пришли на помощь хищнице.
Отметим, что акула катран относится к отряду катранобразных семейства колючих (собачьих) акул. Имеет большую область распространения в разных морях Мирового океана, в частности, в Черном море.
Она не представляет серьезной угрозы для жизни людей на Черноморском побережье. Единственной опасностью для человека является возможность пораниться колючими плавниками рыбы.
Видео можно просмотреть
Напомним, что на видео показали, как гигантские медузы атаковали Одесский залив
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