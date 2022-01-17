Восхождение на Говерлу в Карпатах обернулось трагедией для семьи из Одесской области, женщина погибла, еще двое получили травмы.

15 января известная в городе Южном врач-стоматолог Елена Стодола отмечала свой День рождения. Ей исполнилось 57 лет. Семья уехала на отдых в Карпаты, сообщает ТСН .

Как стало известно, на Говерлу поднимались три человека: все жители города Южный. Это девушка, ее жених и его мать. До вершины горы не дошли метров 800 из-за льда и ветра. Потому начали спускаться назад. Впрочем, поскользнулись. Их унесло с горы.

"Подниматься легко, а спускаться уже по льду. Я поскользнулась. Метров 200 летела. Головой билась все время. Были елки. Я смогла ноги выставить вперед. Если бы не эти елки, потому что там очень высокий обрыв, я бы точную сломала спину", - вспоминает потерпевшая туристка Виктория.

Однако для матери ее жениха именно деревья стали роковыми.

Как сообщают СМИ, женщина ударилась головой и погибла на месте, еще до того, как прибыли спасатели.

Пострадавших девушку и ее жениха пришлось госпитализировать. У туристки повреждена ключица, у мужчины - бедро.

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