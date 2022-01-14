По всей территории Одесской области на сегодня и завтра, 15 января, объявлено штормовое предупреждение, синоптики предупреждают о мощном ветре и осадках.

Как пишет Politeka.net, предупреждение сделали в Украинском Гидрометцентре.

Ухудшении метеорологических условий стоит ожидать к восьми часам вечера, 14 января.

Ожидаются сильные порывы ветра, которые достигнут 25-27 метров в секунду.

В ночь с 14 на 15 января в Одессе и области также может пойти снег с дождем. И завтра в первой половине дня будет сильный северо-западный ветер 15-20 метров в секунду.

Такие погодные условия являются потенциально опасными для жителей, поэтому из-за непогоды синоптики объявили I уровень опасности, желтый.

В Одессе 14 января - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -градусов, днем +5 градусов.

Одесситов и жителей области просят быть бдительными, максимально ограничить перемещение и поездки, особенно пожилых, детей и беременных женщин. Просьба не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач, осторожно передвигаться под деревьями – в результате сильного порывистого ветра возможно падение веток и кабелей.

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