Как пишет Politeka.net, предупреждение сделали в Украинском Гидрометцентре.
Ухудшении метеорологических условий стоит ожидать к восьми часам вечера, 14 января.
Ожидаются сильные порывы ветра, которые достигнут 25-27 метров в секунду.
В ночь с 14 на 15 января в Одессе и области также может пойти снег с дождем. И завтра в первой половине дня будет сильный северо-западный ветер 15-20 метров в секунду.
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Такие погодные условия являются потенциально опасными для жителей, поэтому из-за непогоды синоптики объявили I уровень опасности, желтый.
В Одессе 14 января - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -градусов, днем +5 градусов.
Одесситов и жителей области просят быть бдительными, максимально ограничить перемещение и поездки, особенно пожилых, детей и беременных женщин. Просьба не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач, осторожно передвигаться под деревьями – в результате сильного порывистого ветра возможно падение веток и кабелей.
Напомним, беда на Одесчине: от холода на улице скончались почти два десятка людей, подробности
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