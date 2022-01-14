Как пишет Politeka.net, свежий прогноз погоды на 15 и 16 января подготовили синоптики.
По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в ночь с 14 на 15 января может пойти снег с дождем. В течение дня погода будет без осадков и с переменной облачностью. Синоптики предупреждают о сильном ветре, порывы которого достигнут 25-27 метров в секунду.
Такие погодные условия являются потенциально опасными для жителей, поэтому из-за непогоды синоптики объявили I уровень опасности, желтый.
Столбик термометра утром поднимется до +2 градусов тепла, а днем до +4. Вечером опустится до 0°С.
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В воскресенье, 16 января, ветер утихнет, его скорость составит не больше 5-10 метров в секунду.
На небе будет ожидаться переменная облачность весь день, но без осадков.
Утром столбик термометра опустится до -1 градуса. Днем ожидается +2 градуса, вечером снова похолодает до -2 градусов.
Напомним, что новая непогода надвигается на Одесскую область: объявлено штормовое предупреждение
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