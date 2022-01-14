Как пишет Politeka.net, подробности сообщили на
В полиции рассказали, что 44-летняя женщина познакомилась с иностранцем по интернету и тот пригласил ее прогуляться по центру Одессы.
У Воронцовской колоннады он внезапно начал угрожать женщине ножом и забрал у нее смартфон, деньги, банковские карты и золотые украшения.
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Когда потерпевшая пришла в себя, то оповестила об ограблении полицейских.
Вскоре злоумышленника поймали в Стамбульском парке и изъяли у него часть вещей одесситки. Но остальное имущество "ухажер" уже успел продать.
В полиции открыли уголовное производство по части первой статьи 187 Уголовного кодекса Украины.
Мужчину задержали.
За разбойное нападение ему грозит от трех до семи лет лишения свободы.
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