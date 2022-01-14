Одесситка стала жертвой в сфере знакомств по интернету, иностранец пригласил ее на свидание, которое завершилось очень печально.

Как пишет Politeka.net, подробности сообщили на сайте Нацполиции в Одесской области.

В полиции рассказали, что 44-летняя женщина познакомилась с иностранцем по интернету и тот пригласил ее прогуляться по центру Одессы.

У Воронцовской колоннады он внезапно начал угрожать женщине ножом и забрал у нее смартфон, деньги, банковские карты и золотые украшения.

Когда потерпевшая пришла в себя, то оповестила об ограблении полицейских.

Вскоре злоумышленника поймали в Стамбульском парке и изъяли у него часть вещей одесситки. Но остальное имущество "ухажер" уже успел продать.

В полиции открыли уголовное производство по части первой статьи 187 Уголовного кодекса Украины.

Мужчину задержали.

За разбойное нападение ему грозит от трех до семи лет лишения свободы.

Напомним, что квартирные воры атаковали одесситов, видео бардака: "Пятый случай за неделю"

Как сообщала Politeka, возле Привоза нападают на прохожих, разбойников трое: как они выглядят

Также Politeka писала, что подростки устроили безжалостный грабеж в Одессе, фото: "просили помочь и..."