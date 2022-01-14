В одесской полиции опять назревает скандал, подчиненные задержали начальника патрульной службы Дмитрия Хмарука за нарушения.

Об этом пишет издание Избирком.

Известно, что начальник одесской патрульной полиции Дмитрий Хмарук ездил на номерах, которые не пробивались по базам данных. Кроме того, при проверке у него не оказалось документов на автомобиль.

Стражи порядка не стали задерживать своего начальника, а ограничились профилактической беседой.

Издание Избирком обратилось за комментариями в патрульную полицию Одесской области и получила ответ.

«Пока все обстоятельства происшествия выясняются, осуществляется проверка", - заявили в полиции.

Также появилось видео инцидента.

Ранее мы писали, в начале декабря в Одессе случилась жесткая авария с участием авто начальника патрульной полиции Александра Гостищева, его служебная машина сбила женщину прямо на зебре.

Напомним, авто замначальника полиции сбило женщину в Одессе: "проехал на красный свет"

Как сообщала Politeka, пятерых детей перевозили на тракторе, всё закончилось летально

Также Politeka писала, что дети на мопедах попали в ДТП в Одесской области