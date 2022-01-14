Об этом пишет издание
Известно, что начальник одесской патрульной полиции Дмитрий Хмарук ездил на номерах, которые не пробивались по базам данных. Кроме того, при проверке у него не оказалось документов на автомобиль.
Стражи порядка не стали задерживать своего начальника, а ограничились профилактической беседой.
Издание Избирком обратилось за комментариями в патрульную полицию Одесской области и получила ответ.
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«Пока все обстоятельства происшествия выясняются, осуществляется проверка", - заявили в полиции.
Также появилось видео инцидента.
Ранее мы писали, в начале декабря в Одессе случилась жесткая авария с участием авто начальника патрульной полиции Александра Гостищева, его служебная машина сбила женщину прямо на зебре.
Напомним, авто замначальника полиции сбило женщину в Одессе: "проехал на красный свет"
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Также Politeka писала, что дети на мопедах попали в ДТП в Одесской области