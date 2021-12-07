В начале декабря в Одессе случилась жесткая авария с участием авто начальника патрульной полиции региона, его служебная машина сбила женщину прямо на зебре.

ДТП произошо 3 декабря в Авангарде. Потерпевшая нуждалась с немедленной госпитализации, однако лица сидевшие в авто, опасаясь огласки и скандала, не сообщили об инциденте, не пустили медиков к ней и сказали, что сами доставят ее в больницу. Теперь за дело взялось ДБР .

В бюро установили, что наезд на пешехода совершил служебный автомобиль заместителя начальника полиции Одесской области. Он якобы сбил женщину на переходе, когда поехал на красный свет.

В тоже время по данным "Думская " , за рулем служебного Hyundai Sonata был инспектор управления патрульной полиции. Его имя не называется.

Кроме того, в салоне находился бывший руководитель патрульной полиции Одесской области Александр Гостищев. Сейчас он является исполняющим обязанности замначальника управления полиции области.

По данным журналистов, полицейские мчались на большой скорости, поскольку спешили в горсовет Черноморска. Под ним в этот день произошли столкновения активистов и правоохранителей.

Напомним, водитель переехал пешехода и скрылся

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