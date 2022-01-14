Как пишет Politeka.net, информация о пожаре в селе Выгон Белгород-Днестровского района поступила в экстренные службы 13 января в 15:53, сообщает пресс-служба ГСЧС в Одесской области.
Огнем было охвачено одноэтажное здание во дворе. Спустя полчаса пожар был локализован силами 8 спасателей и в 16:43 полностью устранён на площади 50 квадратных метров.
На месте происшествия нашли останки человека. Тело обгорело до такой степени, что невозможно определить его пол.
На данны момент идет установление личности погибшего и при каких обстоятельства произошло возгорания.
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Ранее мы писали, в Одесской области за 2021 год из-за бытовых пожаров погибли более сотни человек, а всего таких возгораний насчитывается примерно 1300.
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