ЧП произошло днем 26 декабря в селе Боярка Подольского района. Об этом проинформировали в пресс-службе
Спасателям позвонили соседи и сообщили о пожаре в одноэтажном жилом доме на улице Молодежной.
Прибывшие на место огнеборцы установили, что пламя охватило почти весь дом. Больше часа им понадобилось чтобы ликвидировать возгорание на площади 50 м кв.
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На пепелище было найдено обгоревшее тело 67-летнего мужчины – хозяина дома.
Спасатели говорят, что пенсионер курил в постели в следствии чего разгорелся пожар.
В тушении огня было задействовано 7 спасателей и 2 единицы пожарной техники.
Напомним, мужчина расстался с жизнью нечеловеческим способом: облил горючим и поджег
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