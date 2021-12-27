Неосторожное обращение с огнём при курении привело к пожару, который уничтожил дом и забрал человеческую жизнь.

ЧП произошло днем 26 декабря в селе Боярка Подольского района. Об этом проинформировали в пресс-службе ГСЧС в Одесской области.

Спасателям позвонили соседи и сообщили о пожаре в одноэтажном жилом доме на улице Молодежной.

Прибывшие на место огнеборцы установили, что пламя охватило почти весь дом. Больше часа им понадобилось чтобы ликвидировать возгорание на площади 50 м кв.

На пепелище было найдено обгоревшее тело 67-летнего мужчины – хозяина дома.

Спасатели говорят, что пенсионер курил в постели в следствии чего разгорелся пожар.

В тушении огня было задействовано 7 спасателей и 2 единицы пожарной техники.

Напомним, мужчина расстался с жизнью нечеловеческим способом: облил горючим и поджег

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