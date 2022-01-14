В результате прохождения активного "ныряющего" циклона Фамке произойдет существенное изменение погодных условий в Одессе.

Как пишет Politeka.net, о том, какой будет погода 14 января, рассказали синоптики в своём новом прогнозе.

За счет высокой скорости перемещения циклона ожидается значительное усиление ветра, а также возможны кратковременные осадки в виде дождя.

Сегодня небо будет покрыто тучами весь день, морозы отступят, но придут дожди со шквальным ветром, 17-22 метров в секунду. В городе резко потеплеет, температура поднимется сразу на 11 градусов.

Утром ожидается от 0 до +1 градуса, днем +3+4, вечером будет еще теплее до +5.

По области прогнозируют облачно с прояснениями. Местами небольшие осадки. Ветер северо-западный, 17-22 метров в секунду. Температура ночью -1-6 градусов, днем 0+5 градусов. На дорогах области видимость хорошая.

На сайте Sinoptik.ua утром температура воздуха составит +1..+3 градусов днем +3..+4. К вечеру температура останется без изменений. День будет пасмурным.

Напомним, беда на Одесчине: от холода на улице скончались почти два десятка людей, подробности

Еще Politeka писала, арктические морозы атакуют Одессу, температура опустится ниже -10: названы даты