В Одессе разыскивают родственников женщины, которая во время сильных холодов оказалась на улице.

О неизвестной рассказали в пресс-службе КП «Одесский реинтеграционный центр для лиц без определенного места жительства».

Пожилую женщину заметили на улице Заболотного. О себе она рассказать ничего не может, так как страдает потерей памяти.

Пенсионерка просто-напросто замерзала на улице: она укутывалась теплыми вещами и несмотря на мороз, спала на голой земле.

Обеспокоенные местные жители несколько раз сообщали о ней в центр для бездомных, но пенсионерка наотрез отказывалась ехать в приют. В конце-концов людям удалось ее уговорить и она оказалась в безопасности.

Ранее мы писали, во время сильных морозов в Одессе обустроили пункты обогрева, чтобы спасти бездомных людей от обморожения.

Самым переполненным оказался пункт на Куликовом поле. Минувшей ночью, когда температура упала до -12 градусов, туда обратились 91 человек.

По прогнозам синоптиков, в пятницу, 14 января, разгуляется шквальный ветер, северо-западного направления.

Порывы ветра будут достигать 17-22 метров в секунду.

Такие погодные условия являются потенциально опасными для жителей, поэтому из-за непогоды синоптики объявили I уровень опасности, желтый.

Напомним, беда на Одесчине: от холода на улице скончались почти два десятка людей, подробности

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