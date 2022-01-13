О неизвестной рассказали в пресс-службе КП «Одесский реинтеграционный центр для лиц без определенного места жительства».
Пожилую женщину заметили на улице Заболотного. О себе она рассказать ничего не может, так как страдает потерей памяти.
Пенсионерка просто-напросто замерзала на улице: она укутывалась теплыми вещами и несмотря на мороз, спала на голой земле.
Обеспокоенные местные жители несколько раз сообщали о ней в центр для бездомных, но пенсионерка наотрез отказывалась ехать в приют. В конце-концов людям удалось ее уговорить и она оказалась в безопасности.
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Ранее мы писали, во время сильных морозов в Одессе обустроили пункты обогрева, чтобы спасти бездомных людей от обморожения.
Самым переполненным оказался пункт на Куликовом поле. Минувшей ночью, когда температура упала до -12 градусов, туда обратились 91 человек.
По прогнозам синоптиков, в пятницу, 14 января, разгуляется шквальный ветер, северо-западного направления.
Порывы ветра будут достигать 17-22 метров в секунду.
Такие погодные условия являются потенциально опасными для жителей, поэтому из-за непогоды синоптики объявили I уровень опасности, желтый.
Напомним, беда на Одесчине: от холода на улице скончались почти два десятка людей, подробности
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