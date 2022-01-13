В элитном районе Одессы неадекватная девушка вломилась в чужую квартиру и забаррикадировалась в ней, на место вызвали полицейских.

Инцидент случился вечером, 12 января, в жилом комплексе "Гагарин Плаза" в Аркадии, сообщает Telegram-канал «Х. Одесса» (чтобы просмотреть видео, скролльте страницу до конца)

По словам свидетелей случившегося, женщину под «веществами» поймали охранники на 12 этаже, однако она начала убегать и оказалась на 10 этаже. Она постучала в дверь одной из квартир, и когда ей открыл ребенок, мгновенно ворвалась в жилье.

Очевидцы утверждают, что женщина забаррикадировалась в одной из комнат. Когда ее просили отворить дверь, начала ломать всё в комнате.

На место происшествия вызвали полицию. В итоге таки женщину задержали, она была в нижнем белье и вела себя очень неадекватно.

Ее забрали в полицейское отделение.

Напомним, что женщина атаковала людей на карусели в центре Одессы: неадекватное поведение попало на камеру

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