В Одессе неадекватная женщина напала на людей, которые хотели покататься на новогодней карусели.

Инцидент произошел на днях на Приморском бульваре. Кадры разборок обнародовал телеграм-канал «Курс Одесса».

По словам очевидицы, она с подругой и ребенком стояла в очереди на карусель. Другая женщина попыталась пройти без очереди и на замечание отреагировала агрессией.

Она побежала за дамами на аттракцион, начала толкать одну из них, а когда увидела, что вторая девушка принялась ее снимать, подбежала и вырвала телефон из ее рук.

Очевидица говорит, что неадекватная женщина вцепилась в волосы ее подруге и после этого им пришлось покинуть карусель.

«Я подошла к кассирше и попросила вернуть деньги, на что она мне ответила, что та женщина действительно неадекватная. Мы ушли», - рассказала одесситка.

Видео можно просмотреть тут.

Напомним, что в трамвае Одессы скандалили из-за удостоверения РФ, видео: "Один звоночек и сядешь навечно"

Еще Politeka писала, в Одессе маршрутчик оскорбил ветерана АТО, назвав его малоимущим, видео