Инцидент произошел на днях на Приморском бульваре. Кадры разборок обнародовал
По словам очевидицы, она с подругой и ребенком стояла в очереди на карусель. Другая женщина попыталась пройти без очереди и на замечание отреагировала агрессией.
Она побежала за дамами на аттракцион, начала толкать одну из них, а когда увидела, что вторая девушка принялась ее снимать, подбежала и вырвала телефон из ее рук.
Очевидица говорит, что неадекватная женщина вцепилась в волосы ее подруге и после этого им пришлось покинуть карусель.
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«Я подошла к кассирше и попросила вернуть деньги, на что она мне ответила, что та женщина действительно неадекватная. Мы ушли», - рассказала одесситка.
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