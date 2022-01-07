Инцидент случился 6 января, в трамвае №28. Соответствующее видео опубликовали в Telegram-канале
Пожилой мужчина показал кондуктору российский пенсионный, это вызвало негодование последней. Женщина, по всей видимости, пригрозила пенсионеру СБУ.
В ответ мужчина принялся истерически кричать и обзывать кондуктора «деревня» и шестерка».
«Рот закрой, а то сейчас один звоночек и сядешь навечно», - говорит кондуктор пассажиру.
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Одесситы принялись комментировать скандал в общественном транспорте. Некоторые обратили внимание, что украинские удостоверения также не признаются в соседней стране.
«Конечо она зря так все таки дедушка и так понятно что пенсионе, но старый реально обалдел… при чем тут пенсионный России?»,
«Так чего в чужой стране ездить по своему пенсионному? Наш пенсионный у них тоже не принимают»,
«Молодец кондуктор», - пишут в сети.
Напомним, что в Одессе юноша попал под трамвай, появилось видео: "Кричал на всю улицу"
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