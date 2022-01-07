В общественном транспорте Одессы случился скандал, пассажир решил проехать по пенсионному удостоверению чужой страны.

Инцидент случился 6 января, в трамвае №28. Соответствующее видео опубликовали в Telegram-канале "Х.... Одесса".

Пожилой мужчина показал кондуктору российский пенсионный, это вызвало негодование последней. Женщина, по всей видимости, пригрозила пенсионеру СБУ.

В ответ мужчина принялся истерически кричать и обзывать кондуктора «деревня» и шестерка».

«Рот закрой, а то сейчас один звоночек и сядешь навечно», - говорит кондуктор пассажиру.

Одесситы принялись комментировать скандал в общественном транспорте. Некоторые обратили внимание, что украинские удостоверения также не признаются в соседней стране.

«Конечо она зря так все таки дедушка и так понятно что пенсионе, но старый реально обалдел… при чем тут пенсионный России?»,

«Так чего в чужой стране ездить по своему пенсионному? Наш пенсионный у них тоже не принимают»,

«Молодец кондуктор», - пишут в сети.

Напомним, что в Одессе юноша попал под трамвай, появилось видео: "Кричал на всю улицу"

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