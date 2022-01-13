По прогнозам Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в пятницу, 14 января, разгуляется шквальный ветер, северо-западного направления.
Порывы ветра будут достигать 17-22 метров в секунду.
Такие погодные условия являются потенциально опасными для жителей, поэтому из-за непогоды синоптики объявили I уровень опасности, желтый.
Одесситов и жителей области просят быть бдительными, максимально ограничить перемещение и поездки, особенно пожилых, детей и беременных женщин. Просьба не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач, осторожно передвигаться под деревьями – в результате сильного порывистого ветра возможно падение веток и кабелей.
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По прогнозам синоптиков, в Одессе будет облачно с прояснениями. Возможны небольшие осадки. Температура ночью 2-4 градусов мороза, днем 2-4 выше нуля.
По Одесской области тоже будет облачно с прояснениями. Местами небольшие осадки. Температура ночью будет в приделах 1-6 градусов мороза, днем 0-5 градусов тепла.
На дорогах области обещают хорошую видимость.
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