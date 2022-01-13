В Одесскую область идет стремительное потепление, но несмотря на то, что морозы отступят в регионе объявлен первый уровень опасности.

По прогнозам Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в пятницу, 14 января, разгуляется шквальный ветер, северо-западного направления.

Порывы ветра будут достигать 17-22 метров в секунду.

Такие погодные условия являются потенциально опасными для жителей, поэтому из-за непогоды синоптики объявили I уровень опасности, желтый.

Одесситов и жителей области просят быть бдительными, максимально ограничить перемещение и поездки, особенно пожилых, детей и беременных женщин. Просьба не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач, осторожно передвигаться под деревьями – в результате сильного порывистого ветра возможно падение веток и кабелей.

По прогнозам синоптиков, в Одессе будет облачно с прояснениями. Возможны небольшие осадки. Температура ночью 2-4 градусов мороза, днем 2-4 выше нуля.

По Одесской области тоже будет облачно с прояснениями. Местами небольшие осадки. Температура ночью будет в приделах 1-6 градусов мороза, днем 0-5 градусов тепла.

На дорогах области обещают хорошую видимость.

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