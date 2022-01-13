Пожилой житель Одесской области исчез несколько дней назад, близкие забили тревогу и обратились в полицию, копы разыскали мужчину, но было уже поздно.

Об исчезновении сообщила пресс-служба регионального ГУНП.

71-летнего житель Балты Валерий Меньшиков ушел из дома 10 января и с тех пор никто его не видел.

Близкие пенсионера обратились в полиции, так как считали, что их родственник пропал в Балте.

Тело мужчины обнаружили 13 января, оно болталось в петле.

В полиции отмечают, что предсмертной записки в доме не найдено.

Также на теле погибшего нет следов насильственной смерти. Труп направили на экспертизу.

По предварительной версии, пенсионер совершил суицид.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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По словам пассажиров автобуса, двое мужчин ехали вместе на задних сидениях транспорта. Во время поездки они оба спали. В середине пути один из них очнулся, а второй глаза так и не открыл.

Напомним, что одессита не стало при странных обстоятельствах, тело нашли на кладбище: лежал среди могил

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