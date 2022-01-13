13-летний подросток из Ширяево держал в страхе учителей школы, он постоянно нарушал дисциплину и издевался над педагогами. Особенно доставалось учителям математики и географии. Дело дошло до суда, сообщается в
Так как малолетний хулиган не достиг ответственности, наказание понесет его мама, которая между прочим, в суде признала вину сына.
В суде сообщили, что школьник сбежал из дома.
За буллинг в школе женщина вынуждена будет заплатить 1700 гривен штрафа. Также она должна покрыть 454 гривны судебных издержек.
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А вот ученица 6-го класса в одной из школ Одесской области, наоборот, пострадала от безответственности учителей.
Девочка сломала руку на уроке физкультуры, когда учитель заставил ее прыгать через козла. О травме родителям не сообщили. И поскольку в школе нет медсестры, педагог решила проблему по-своему - принесла со столовой замороженную рыбу. И отправила ребенка домой.
Напомним, что переход на дистанционку вывел из себя родителей на Одесчине: "Детей жалко"
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