Ученик одной из школ в Одесской области систематически совершал буллинг по отношению к педагогам по математики и географии.

13-летний подросток из Ширяево держал в страхе учителей школы, он постоянно нарушал дисциплину и издевался над педагогами. Особенно доставалось учителям математики и географии. Дело дошло до суда, сообщается в Едином реестре судебных дел

Так как малолетний хулиган не достиг ответственности, наказание понесет его мама, которая между прочим, в суде признала вину сына.

В суде сообщили, что школьник сбежал из дома.

За буллинг в школе женщина вынуждена будет заплатить 1700 гривен штрафа. Также она должна покрыть 454 гривны судебных издержек.

А вот ученица 6-го класса в одной из школ Одесской области, наоборот, пострадала от безответственности учителей.

Девочка сломала руку на уроке физкультуры, когда учитель заставил ее прыгать через козла. О травме родителям не сообщили. И поскольку в школе нет медсестры, педагог решила проблему по-своему - принесла со столовой замороженную рыбу. И отправила ребенка домой.

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