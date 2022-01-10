Школьница сломала руку во время урока физкультуры, однако учителя проигнорировали травму, они даже не поставили в известность родителей девочки.

Скандал разгорелся в Новозарицкой школе, пишет издание « Обозреватель».

Инцидент случился 16 декабря на уроке физкультуры, когда дети прыгали через "козла". Во время очередного прыжка ученица 6 класса упала и повредила руку. Реакция учительницы на травму ребенка оказалась странной: она лишь улыбнулась.

Во время острой боль школьница попросила разрешения выйти. На девочку обратила внимание воспитательница детского сада, который находится на одной территории со школой. Она перевязала девочке руку.

Позже учительница физкультуры принесла из кухни замороженную рыбу и приложила к руке девочки. После этого ребенок еще пошел на уроки. Через невыносимую боль девочка отпросилась домой. Никто из педагогов даже не вызвал скорую и не позвонил матери. Медсестры в школе нет.

Уже дома мама не сразу поняла, что дочь сломала руку.

Двойной перелом обнаружили после рентгена в районной больнице. Девочке наложили гипс.

Когда мать сообщила об этом в школе, реакция педколлектива школы на инцидент была странной. Никто не стал разбираться, как так получилось, что во время урока травмировался ребенок. В полиции тоже. Пригрозили матери протоколом за не вовремя оказанную помощь, но дела не открыли – нет состава преступления.

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