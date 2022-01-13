На трассе Одесса-Киев очевидцы наблюдали настоящее месиво из грузовых автомобилей.

Как пишет Politeka.net, четверг, 13 января, на съезде с Клеверного моста в сторону Одессы произошло сокрушительное ДТП с участием тяжеловозов. Объектив видеорегистратора одного из автомобилей зафиксировал последствия аварии, сообщают местные Telegram-каналы (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)

По предварительным данным, водитель фуры уснул за рулем и врезался в стоящие на обочине грузовые автомобили.

Дальнобойщика из покореженной кабины извлекали сотрудники ГСЧС.

На видео и фото видно, что кабина водителя сильно повреждена.

В Telegram-каналах появилась информация о пострадавших, однако пока неизвестно их точное количество и состояние.

Отметим, что в пресс-службе полиции пока не комментировали аварию.

Напомним, что пьяный водитель на скорости протаранил машины: кадры разрушительного ДТП в центре Одессы

Еще Politeka писала, грузовики слетают с дороги из-за гололеда: в ГСЧС показали кадры ЧП на Одесчине