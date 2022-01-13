Как пишет Politeka.net, четверг, 13 января, на съезде с Клеверного моста в сторону Одессы произошло сокрушительное ДТП с участием тяжеловозов. Объектив видеорегистратора одного из автомобилей зафиксировал последствия аварии, сообщают местные
По предварительным данным, водитель фуры уснул за рулем и врезался в стоящие на обочине грузовые автомобили.
Дальнобойщика из покореженной кабины извлекали сотрудники ГСЧС.
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На видео и фото видно, что кабина водителя сильно повреждена.
В Telegram-каналах появилась информация о пострадавших, однако пока неизвестно их точное количество и состояние.
Отметим, что в пресс-службе полиции пока не комментировали аварию.
Напомним, что пьяный водитель на скорости протаранил машины: кадры разрушительного ДТП в центре Одессы
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