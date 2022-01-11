Как пишет Politeka.net, лютая авария с разрушительными последствия случилась днем, 11 января, возле Севертранса. Об этом сообщается в местных
На кадрах, снятыми очевидцами, видно как грузовой автомобиль врезался в столб и снес его.
Также на месте аварии замечена груда металла, которая осталась от легковой машины.
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В Telegram-каналах сообщают, что ДТП не обошлось без жертв.
Кроме того, имеется информация, что водитель одного из транспортных средств был в состоянии алкогольного опьянения.
На место вызваны скорая и полиция.
В пресс-службе ГУНП пока не комментировали происходящее.
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