Как пишет Politeka.net, только за одни сутки спасателям пришлось четыре раза выезжать на вызовы и вызволять транспорт, сообщили в пресс-службе регионального
Так, на трассе Одесса-Киев в Подольском районе водитель большегруза DAF потерял управление и врезался в отбойник. Освободить длинномер удалось только срезав отбойник бензорезом.
Неподалеку от города Рени водитель на фуре MAN слетел с дороги. Спасатели применили трос для буксировки и помогли вытащить автомобиль из кювета на дорогу.
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Кроме того спасатели помогли освободить из кювета грузовик VOLVO, который попал туда за пределами села Любомирка.
Еще одному авто помогли спасатели в Подольском районе. Водитель на Жигулях вылетел с дороги и застрял, вернуть его на проежую часть удалось при помощи троса.
Ранее мы писали, по Одесской области объявили первый уровень опасности (желтый).
Метеорологи предостерегают о густом тумане, который ограничит видимость на дорогах на 200-500 метров.
Также ожидается гололед, который возникнет в результате замерзания дождя и мокрого снега на переохлажденной земной поверхности.
Напомним, что арктические морозы атакуют Одессу, температура опустится ниже -10: названы даты
Еще Politeka писала, на Одесчине объявлен первый уровень опасности из-за непогоды