Гололед стал причиной множества дорожно-транспортных происшествий в Одесской области.

Как пишет Politeka.net, только за одни сутки спасателям пришлось четыре раза выезжать на вызовы и вызволять транспорт, сообщили в пресс-службе регионального ГСЧС.

Так, на трассе Одесса-Киев в Подольском районе водитель большегруза DAF потерял управление и врезался в отбойник. Освободить длинномер удалось только срезав отбойник бензорезом.

Неподалеку от города Рени водитель на фуре MAN слетел с дороги. Спасатели применили трос для буксировки и помогли вытащить автомобиль из кювета на дорогу.

Кроме того спасатели помогли освободить из кювета грузовик VOLVO, который попал туда за пределами села Любомирка.

Еще одному авто помогли спасатели в Подольском районе. Водитель на Жигулях вылетел с дороги и застрял, вернуть его на проежую часть удалось при помощи троса.

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Метеорологи предостерегают о густом тумане, который ограничит видимость на дорогах на 200-500 метров.

Также ожидается гололед, который возникнет в результате замерзания дождя и мокрого снега на переохлажденной земной поверхности.

Напомним, что арктические морозы атакуют Одессу, температура опустится ниже -10: названы даты

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