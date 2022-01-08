Синоптики объявили І уровень опасности, желтый из-за резкого ухудшения погоды уже этой ночью, 9 января, по всей территории Одесской области.

По прогнозам Гидрометцентра Черного и Азовского морей, погодные условия осложнятся в ночь на 9 января. Ожидаются снежные осадки, налипание мокрого снега, а дороги покроет гололедица.

Такие погодные условия являются потенциально опасными для жителей, поэтому из-за непогоды синоптики объявили I уровень опасности, желтый.

«Аналитически-мониторинговый центр при Службе автомобильных дорог в Одесской области работает в круглосуточном режиме. Горячая телефонная линия: +380(67) 575 68 86. По этому номеру можно обратиться за помощью, при необходимости отправить свою геолокацию в Viber, WhatsApp или Telegram», - говорится в сообщении.

Холоднее всего будет на севере Одесской области. Там температура воздуха составит от -3 до +2 градусов.

Отметим, что сейчас в Одессе идет мокрый снег. Градусник показывает +2 градуса.

В воскресенье, 9 января, в Одессе обещают снег с дождем.

Температурные показатели достигнут +1…+6 градусов.

Напомним, что морозы со снегом вернутся в Одессу после потепления: синоптики назвали даты

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