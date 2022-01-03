Как пишет Politeka.net, разрушительное ДТП случилось в ночь на 3 января на пересечении улиц Ришельевской и Базарной. Об этом сообщает пресс-служба
По информации инспекторов, водитель автомобиля BMW не справился с управлением, в результате чего машина столкнулась с автомобилем ВАЗ 11193, после продолжила движение по инерции и врезалась в припаркованный Opel и два столба электросети.
В патрульной полиции говорят, что 24-летний водитель BMW управлял автомобилем в пьяном виде, он мчался на высокой скорости по Ришельевской.
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Виновник аварии и его пассажирка получили травмы, их увезли в больницу.
В Telegram-каналах также появилась информация, что в результате ДТП многие дома остались без электричества.
На месте присутствовали спасатели, полиция, а также работал следователь.
Напомним, что череда ЧП произошла в Одессе из-за непогоды: "свыше трех сотен аварий"
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