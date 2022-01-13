Одесская область по-прежнему находится под влиянием холодных воздушных масс из Арктики

Как пишет Politeka.net , о том, какой погоды ждать в четверг, 13 января рассказали синоптики.

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, сегодня в Одессе и области ожидается пик похолодания.

Регине по-прежнему находиться под влиянием антициклона Бернард и холодных воздушных масс из Арктики, которые циркулируют в нем. Это приведет к усилению морозов.

Несмотря на очень холодную погоду снега в городе синоптики не обещают.

В течении дня будет наблюдаться переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный, 9-14 метров в секунду. Температура утром -10…-12 градусов, днем -3…-4.

На сайте Sinoptik.ua утром температура воздуха составит -12 градусов днем -4..-5. К вечеру температура повысится до -2-3 градусов. Утро будет янсным, однако к вечеру на небе появятся облака.

Из-за сильных морозов в Одессе развернули пункты обогрева.

Пункты размещены по следующим адресам:

– Приморский район – Куликово поле, 1 ( со стороны железнодорожного вокзала – волонтерский пункт);

– Суворовский район – ул. Марсельская угол ул. Жолио-Кюри;

– Киевский район – просп. Ак. Глушко, 32а;

– Малиновский район – сквер Георгия Гамова (ул. Мельницкая).

Напомним, беда на Одесчине: от холода на улице скончались почти два десятка людей, подробности

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