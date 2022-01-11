Как пишет Politeka.net, о сильных морозах жителей предупредили синоптики.
В среду, 12 января, в Одессе и области ожидаются сильные порывы северного ветра 9-14 метров в секунду. В течение суток они могут достигать скорости в 15-22 метров в секунду.
Ночью температура в городе упадет до -7…-9 градусов, а днем составит -4...-6 градусов.
По области температура ночью может опуститься до -12 градусов, а днем до -7. При этом видимость на автодорогах области должна быть хорошей.
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На сайте Sinoptik.ua прогнозируют -6..-7 градусов утром, днем температурные показатели останутся практически без изменений, а вот к вечеру градусник покажет до -11.
В среду, 12 января, в Одессе осадков не прогнозируется: не будет ни дождя, ни снега.
Напомним, что арктические морозы атакуют Одессу, температура опустится ниже -10: названы даты
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