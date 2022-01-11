Разборки произошли возле школы №117 в центре Одессы. Об этом сообщает
«Человек на этом Рено систематически ездит по тротуару возле 117-й школы и паркуется там же. На замечания, штрафы и наклейки ему пофигу, ставит как и ставил. А сегодня вообще кинулся в драку, за что и был задут баллоном», - рассказали очевидцы.
На видео демонстрируется, как некие активисты налепили наклейки на лобовое стекло автомобиля Рено, после этого водитель начал возмущаться и кинулся в драку. Автохама задули газом из баллончика.
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