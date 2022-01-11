Одесситы решили бороться автохамом, который постоянно парковался на тротуаре, однако не тут то было, водитель кинулся в драку.

Разборки произошли возле школы №117 в центре Одессы. Об этом сообщает телеграм-канал «Х. Одесса». (чтобы просмотреть видео, скролльте страницу до конца)

«Человек на этом Рено систематически ездит по тротуару возле 117-й школы и паркуется там же. На замечания, штрафы и наклейки ему пофигу, ставит как и ставил. А сегодня вообще кинулся в драку, за что и был задут баллоном», - рассказали очевидцы.

На видео демонстрируется, как некие активисты налепили наклейки на лобовое стекло автомобиля Рено, после этого водитель начал возмущаться и кинулся в драку. Автохама задули газом из баллончика.

На место инцидента приехал экипаж патрульной полиции. Полицейские забрали водителя в участок для выяснения все обстоятельств.

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