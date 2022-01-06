В Одессе бывший педагог избил человека, за это судья, кроме штрафа, рекомендовал ему прочесть детскую книгу «Поллианна», чтобы повысить низкий уровень культуры.

Как пишет Politeka.net, этом сообщили в пресс-службе Малиновского районного суда.

Все началось с того, что женщина поехала к школе, чтобы записать туда детей — и там ее автомобиль поцарапал мужчина. Услышав по телефону, что происходит конфликт с его женой, обвиняемый примчался на место и тут же разобрался "по-мужски".

Когда он увидел супругу и конфликтовавших с ней двух неизвестных, подошел и ударил кулаком одного из них в лицо. Пострадавший упал на асфальт и повредил локти, а потом написал на него заявление в полицию. Дело дошло до суда.

Как отметили в пресс-службе, обвиняемый имеет высшее педагогическое образование по специальности физическое воспитание, работает директором частной фирмы, является отцом двоих детей: одному 8 лет, второму – 6.

Судья Александр Гарский решил, что главной причиной инцидента стал низкий уровень культуры экс-педагога и, кроме штрафа в 850 гривен, настоятельно порекомендовал ему прочитать книгу Элеонор Портер "Поллианна".

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