В одном из городов Одесской области мужчина дал приятелю автомобиль покататься, но когда попросил вернуть назад, был жесткого избит.

Как пишет Politeka.net, это произошло в городе Черноморске, сообщает пресс-служба местной полиции.

Как стало известно, 25-летний иностранец одолжил машину у своего знакомого, однако возвращать ее не спешил.

Когда 42-летний владелец авто попросил вернуть назад одолженное, парень затеял ссору с ним, после чего избил до такой степени, что пострадавшего мужчину с черепно-мозговой травмой увезли в больницу.

После драки иностранец скрылся с места происшествия, однако его оперативно разыскали уже через несколько часов. Злоумышленника поместили под стражу, за нанесение тяжких телесных повреждений ему грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

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