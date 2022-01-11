В Одесской области мужчина отомстил полицейскому за штраф, он разбил ему машину и его сожительнице.

Об инцидент в городе Белгород-Днестровском сообщает « Думская ».

Утром на Рождество старший сержант обнаружил свой автомобиль Daewoo Matiz разгромленным. Кроме того, повреждения получила машина его сожительницы. У обеих авто были разбиты фары, лобовые и боковые стекла, повреждены зеркала и имелись вмятины на корпусе.

Полицейский подозревает, что к этому причастен местный житель, с которым у него имелись конфликты.

3 января он выписал автомобилисты штраф за нарушение ПДД.

Позже мужчина подошел к полицескому на улице и начал угрожать, что «разберется с ним по-другому». Старший сержант ответил, что действовал согласно должностной инструкции и продолжил патрулирование.

Далее, полицейский остановил микроавтобус, который находился в розыске в Донецкой области, после чего машину отогнали на штрафплощадку. Оказалось, что новый знакомый полицейского имеет отношение и к этой ситуации. После этого мужчина продолжил свои угрозы.

После того, как пострадавший полицейский оповестил об этом полицию, было заведено уголовное дело за умышленное уничтожение или повреждение имущества работника правоохранительного органа.

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