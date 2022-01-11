Как пишет Politeka.net, преступление имело место в одном из сел Татарбунарской общины, сообщает пресс-служба
Трое разбойников разбив стекло и двери проникли в дом 64-летней жительницы.
Злоумышленники избили хозяйку и угрожая ей кухонным ножом, похитили несколько тысяч гривен и банковскую карту.
В полиции выяснили, что к ограблению причастны бывшие ученики педагога –одному 16 лет, другому – 17. Они имели также сообщника — 29-летнего уроженца одной из стран Центральной Азии. Их совмещала родственница подростков и желание легкой наживы.
Как менялось лицо Аллы Пугачевой после пластических операций: "Такая разная..."
Внезапно оборвалась жизнь известного политика, названа причина: "Покойся с миром, президент"
"Не понимаю, что со мной": финалист "Холостячки" с Мишиной Тригубенко пожаловался на свое состояние
Анна Богдан из "Холостяка" удивила совместным фото с Заливако и озадачила вопросом: "Что вы видите?"
Знаменитого актера нашли без признаков жизни накануне концерта: подробности трагедии
Теперь всем фигурантам грозит лишение свободы сроком от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.
Напомним, что квартирные воры атаковали одесситов, видео бардака: "Пятый случай за неделю"
Как сообщала Politeka, подростки устроили безжалостный грабеж в Одессе, фото: "просили помочь и..."
Также Politeka писала, что 17-летний парень приехал в Одессу ради грабежей, но ему не повезло: позорные кадры