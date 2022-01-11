В Одесской области подростки, угрожая ножом, ограбили свою пожилую учительницу.

Как пишет Politeka.net, преступление имело место в одном из сел Татарбунарской общины, сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.

Трое разбойников разбив стекло и двери проникли в дом 64-летней жительницы.

Злоумышленники избили хозяйку и угрожая ей кухонным ножом, похитили несколько тысяч гривен и банковскую карту.

В полиции выяснили, что к ограблению причастны бывшие ученики педагога –одному 16 лет, другому – 17. Они имели также сообщника — 29-летнего уроженца одной из стран Центральной Азии. Их совмещала родственница подростков и желание легкой наживы.

Теперь всем фигурантам грозит лишение свободы сроком от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Напомним, что квартирные воры атаковали одесситов, видео бардака: "Пятый случай за неделю"

Как сообщала Politeka, подростки устроили безжалостный грабеж в Одессе, фото: "просили помочь и..."

Также Politeka писала, что 17-летний парень приехал в Одессу ради грабежей, но ему не повезло: позорные кадры