Как пишет Politeka.net, преступление имело место в одном из сел Татарбунарской общины, сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.

Трое разбойников разбив стекло и двери проникли в дом 64-летней жительницы.

Злоумышленники избили хозяйку и угрожая ей кухонным ножом, похитили несколько тысяч гривен и банковскую карту.

В полиции выяснили, что к ограблению причастны бывшие ученики педагога –одному 16 лет, другому – 17. Они имели также сообщника — 29-летнего уроженца одной из стран Центральной Азии. Их совмещала родственница подростков и желание легкой наживы.

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