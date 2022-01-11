Одесситов предупредили, какие типы масок являются самыми бесполезными для защиты от коронавирусной инфекции.

Как пишет Politeka.net, объяснение сделали в пресс-службе Минздрава Украины.

Речь идет о пластиковых прозрачных масках, которые зачастую используют работники сферы обслуживания.

По заявлениям МОЗ, такие маски не дают эффективной индивидуальной защиты от вирусов, о них также не сказано ни в одном документе, регулирующем противоэпидемические правила.

«На самом деле, ничего общего со средством индивидуальной защиты такие предметы не имеют», — отметили в Минздраве.

Вместо них медики предлагают использовать защитные медицинские маски или респираторы, которые полностью закрывают нос и рот.

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