Как пишет Politeka.net, объяснение сделали в пресс-службе Минздрава Украины.
Речь идет о пластиковых прозрачных масках, которые зачастую используют работники сферы обслуживания.
По заявлениям МОЗ, такие маски не дают эффективной индивидуальной защиты от вирусов, о них также не сказано ни в одном документе, регулирующем противоэпидемические правила.
«На самом деле, ничего общего со средством индивидуальной защиты такие предметы не имеют», — отметили в Минздраве.
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Вместо них медики предлагают использовать защитные медицинские маски или респираторы, которые полностью закрывают нос и рот.
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