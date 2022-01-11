В Одесской области заболеваемость COVID-19 вновь набирает обороты, известно сколько людей подхватили инцекцию за сутки.

Как пишет Politeka.net, свежие данные обнародовала пресс-служба Минздрава Украины.

По состоянию на 11 января, в Одесской области зафиксировано 266 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Скончались от инфекции пять человек за прошлые сутки.

Общее число заболевших в Одесском регионе достигло 242 175 человек. Смертей в области зафиксировали 5 613.

Победить COVID-19 удалось 227 572 жителям Одесской области, в том числе 200 человек выздоровели за последние 24 часа. На данный момент болеют 8 990 пациентов.

Отметим, что по Украине стремительно распространяется

новый штамм коронавируса "Омикрон" и первый случай заболеваемости уже выявили и в Одессе.

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