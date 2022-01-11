Как пишет Politeka.net, свежие данные обнародовала
По состоянию на 11 января, в Одесской области зафиксировано 266 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Скончались от инфекции пять человек за прошлые сутки.
Общее число заболевших в Одесском регионе достигло 242 175 человек. Смертей в области зафиксировали 5 613.
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Победить COVID-19 удалось 227 572 жителям Одесской области, в том числе 200 человек выздоровели за последние 24 часа. На данный момент болеют 8 990 пациентов.
Отметим, что по Украине стремительно распространяется
новый штамм коронавируса "Омикрон" и первый случай заболеваемости уже выявили и в Одессе.
Опасный штамм коронавируса выявила одна из частных лабораторий у одессита, который работает за границей и вернулся вместе со своей семьей в Одессу на новогодние праздники.
Ранее сообщалось, новый штамм "Омикрон" уже в Одессе: что известно о первом заболевшем
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Politeka рассказывала, в Минздраве выдали новые подробности по коронавирусу в Одесской области