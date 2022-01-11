В Одессе полиция и родственники разыскивают 11-летнего мальчика, который не вернулся домой.

Как пишет Politeka.net, информация об исчезновении ребенка появилась на сайте Нацполиции в Одесской области.

Сообщается, что Тимофеев Любомир, которому всего 11 лет вышел из дома и до сих пор не вернулся.

В полиции уточнили, что мальчик пропал около 8 часов вечера 10 января.

Приметы парня: его рост 140 см, худощавого телосложения, имеет темно-русые волосы.

Был одет: в темно-зеленую куртку и черную обувь.

Если вы вдруг владеете информацией о местонахождении мальчика, позвоните в полицию по номеру (048) 779-42-52 или на спецлинию «102».

Стоит отметить, что в Украине ежегодно пропадают около 14 тысяч маленьких детей. Но, согласно официальной статистике в Украине, в 97% случаев детей находят в первые же сутки. В случае исчезновения ребёнка нужно срочно обращаться в полицию.

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