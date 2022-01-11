Во вторник, 11 января, в Одессе разгуляется холодный штормовой ветер, также ожидается мороз.

Как пишет Politeka.net, синоптики составили подробный прогноз на этот день.

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, к Одесской области движутся холодные воздушные массы из Арктики. Температура в регионе будет падать всё ниже каждый день, пик похолодания прогнозируют на четверг. Тогда температура опустится ниже -10 градусов.

Во вторник, 11 января, в Одессе осадков не прогнозируется: не будет ни дождя, ни снега.

Ветер северо-восточный, 9-14 метров в секунду, порывы 15-20 метров в секунду.

Температура ночью составит от 3 до 5 градусов мороза, днем 1-3 ниже нуля.

На сайте Sinoptik.ua прогнозируют 1-3 градусов мороза днем. К вечеру показатель термометра опустится до -4 градусов. Утро будет облачным до самого вечера.

Напомним, что арктические морозы атакуют Одессу, температура опустится ниже -10: названы даты

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