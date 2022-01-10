Как пишет Politeka.net, жуткое убийство произошло в Захаровской территориальной общине вечером, 7 января. Подробности сообщили в пресс-службе
Как рассказали в полиции, 46-летний местный житель гостил у соседей, а спустя некоторые время за ним пришел сын, чтобы забрать загулявшего отца домой.
Мужчине не понравилась такая "забота" и между родственниками началась ссора. 23-летний сын пошел домой, взял нож, вернулся к отцу и начал его избивать. Конфликт продолжился на улице, где молодой человек всадил нож в живот своему отцу.
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Очевидцы вызвали медиков. Пострадавшего увезли в больницу, где он позже скончался от ран.
Подозреваемого задержали. За убийство отца ему грозит от 7 до 10 лет лишения свободы за умышленное тяжкое телесное нарушение повлекшее смерть.
Напомним, что одессита не стало при странных обстоятельствах, тело нашли на кладбище: лежал среди могил
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