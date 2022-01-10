Неблагоприятные погодные условия стали причиной дорожной аварии, в которой оборвалась человеческая жизнь.

Как пишет Politeka.net, о смертельном ДТП ранним утром в городе Белгород-Днестровском сообщает издание bessarabiainform в понедельник, 10 января.

Местные жители утверждают, что видели, как автомобиль с выключенными фарами, пролетел на высокой скорости по дороге, окутанной туманом, однако далеко ему уехать не пришлось.

Уже через пару сотен метров авто врезалось в столб. Удар был настолько сильным, что машину буквально разорвало на две части.

Без жертв в этой страшной аварии не обошлось, водитель не выжил и погиб на месте дорожно-транспортного происшествия.

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Метеорологи предостерегают о густом тумане, который ограничит видимость на дорогах на 200-500 метров.

Также ожидается гололед, который возникнет в результате замерзания дождя и мокрого снега на переохлажденной земной поверхности.

Напомним, что арктические морозы атакуют Одессу, температура опустится ниже -10: названы даты

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