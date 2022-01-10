Плотный туман опустился на Одесскую область, из-за плохой видимости и скользкой дороги объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщает Politeka.net, синоптики Укргидрометцентра предупреждают о потенциально опасных погодных условиях в Одесской области.

По области объявили первый уровень опасности (желтый).

Метеорологи предостерегают о густом тумане, который ограничит видимость на дорогах на 200-500 метров.

Туман может затруднить движение и увеличить вероятность дорожно-транспортных происшествий. Водителям рекомендуется соблюдать правила дорожного движения, снижать скорость. Пешеходам советуют надевать светоотражающую одежду.

Также ожидается гололед, который возникнет в результате замерзания дождя и мокрого снега на переохлажденной земной поверхности.

Температура воздуха в Одессе составит +5 градусов днем, к вечеру опуститься до 0. Ветер северо-восточный 9-14 м/с.

Напомним, что арктические морозы атакуют Одессу, температура опустится ниже -10: названы даты

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