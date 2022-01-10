Как сообщает Politeka.net, синоптики
По области объявили первый уровень опасности (желтый).
Метеорологи предостерегают о густом тумане, который ограничит видимость на дорогах на 200-500 метров.
Туман может затруднить движение и увеличить вероятность дорожно-транспортных происшествий. Водителям рекомендуется соблюдать правила дорожного движения, снижать скорость. Пешеходам советуют надевать светоотражающую одежду.
Детей Галкина и Пугачевой приодели в стиле королевской семьи: «Маленький принц и принцесса»
Детей Галкина и Пугачевой приодели в стиле королевской семьи: «Маленький принц и принцесса»
Победитель "Холостячки", бросивший Злату Огневич, выдал новую порцию откровений: "Но не верю в это..."
Ставший отцом 19-летний победитель "Голосу країни" Сасанчин спит с женой на полу: "Ужас, что творится"
Известный российский актер пропал без вести в Казахстане: "Последний раз связался с мамой..."
Также ожидается гололед, который возникнет в результате замерзания дождя и мокрого снега на переохлажденной земной поверхности.
Температура воздуха в Одессе составит +5 градусов днем, к вечеру опуститься до 0. Ветер северо-восточный 9-14 м/с.
Напомним, что арктические морозы атакуют Одессу, температура опустится ниже -10: названы даты
Еще Politeka писала, на Одесчине объявлен первый уровень опасности из-за непогоды