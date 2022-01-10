В центре Одессы спасатели тушили пожар салон красоты, очевидцы сняли происходящее на видео.

Как сообщает Politeka.net, на улице Дворянской начался пожар в салоне красоты «Милена». ЧП случилось днем в воскресенье, 9 января.

Очевидцам удалось заснять происходящее на камеру (чтобы просмотреть видео, скролльте страницу до конца)

На опубликованных кадрах видно, что из здания салона валит густой черный дым и распространяется по всей улице. Очевидцы отметили, что на место прибыли несколько пожарных машины.

В пресс-службе ГСЧС также прокомментировали пожар.

Сигнал о возгорании на улице Дворянской, 6, поступил в Службу спасения 12:37.



По прибытии на место вызова было установлено, что произошло возгорание имущества в помещении салона. Пожар был ликвидирован за 10 минут на площади 5 м2.

Причина пожара устанавливается. Погибших и пострадавших нет.

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