Как сообщает Politeka.net, на улице Дворянской начался пожар в салоне красоты «Милена». ЧП случилось днем в воскресенье, 9 января.
Очевидцам удалось заснять происходящее на
На опубликованных кадрах видно, что из здания салона валит густой черный дым и распространяется по всей улице. Очевидцы отметили, что на место прибыли несколько пожарных машины.
В пресс-службе
Детей Галкина и Пугачевой приодели в стиле королевской семьи: «Маленький принц и принцесса»
Детей Галкина и Пугачевой приодели в стиле королевской семьи: «Маленький принц и принцесса»
Невестка Софии Ротару пленила роскошным видом на вечеринке, праздничные фото: «Глаз не оторвать»
Притула взбесился из-за украинцев, раскритиковавших его праздничный стол: "Если уж вы такой..."
"Не позорьте наш народ": Лобода взбесила своим появлением на одной сцене с Могилевской, Винником и Дзидзьо
Сигнал о возгорании на улице Дворянской, 6, поступил в Службу спасения 12:37.
По прибытии на место вызова было установлено, что произошло возгорание имущества в помещении салона. Пожар был ликвидирован за 10 минут на площади 5 м2.
Причина пожара устанавливается. Погибших и пострадавших нет.
Напомним, запуск фейерверков обернулся несчастьем для детей: подробности ЧП на Одесчине
Как сообщала Politeka, мужчина сжег себя во время растопки печи: трагические детали на Одесчине
Также Politeka писала, что пожар на Дерибасовской всполошил одесситов, видео: "Хотели запустить салют, но..."