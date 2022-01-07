На улицах Одессы снова активизировались вандалы, которые испоганили остановки общественного транспорта.

Как пишет Politeka.net, об этом проинформировали в департаменте городского хозяйства Одессы.

В ведомстве отметили, что в ночное время неизвестные особи разрисовали уродливыми надписями остановочные комплексы общего пользования.

Первая остановка расположена на улице Ивана и Юрия Лип, вторая – на Пишенина.

Коммунальщики уже привели остановки в соответствующее санитарное состояние.

Личности вандалов пока не установлены.

В департаменте городского хозяйства призвали всех одесситов не оставаться равнодушными и о случаях вандализма сообщать в полицию или по телефону предприятия «Городские дороги»: (048) 798-19-25

Отмечается, что умышленная порча и уничтожение городского имущества влекут за собой уголовную ответственность.

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