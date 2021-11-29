Вот это поездка

В Одессе неизвестные вандалы атаковали вагон трамвая, в результате пострадал пассажир, который сидел возле окна.

Видео обнародовали в Telegram-канале «Одесса- Инфо» (чтобы просмотреть, скролльте страницу до конца).

Инцидент случился вечером в трамвае №15 на улице Нежинской перекресток Дворянской.

Неизвестные швырнули банку из-под шоколадной пасты Nutella прямо в окно вагона.

Стекло разбилось, а пассажир, который на момент происшествия сидел в кресле возле окна, получил травму глаза.

Инцидент произошел во время движения трамвая недалеко от остановки.

"Теперь даже в общественном транспорте надо ездить и бояться, не прилетит ли что-то в тебя", - прокомментировали авторы видео.

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