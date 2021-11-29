В Одессе неизвестные вандалы атаковали вагон трамвая, в результате пострадал пассажир, который сидел возле окна.
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Инцидент случился вечером в трамвае №15 на улице Нежинской перекресток Дворянской.
Неизвестные швырнули банку из-под шоколадной пасты Nutella прямо в окно вагона.
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Стекло разбилось, а пассажир, который на момент происшествия сидел в кресле возле окна, получил травму глаза.
Инцидент произошел во время движения трамвая недалеко от остановки.
"Теперь даже в общественном транспорте надо ездить и бояться, не прилетит ли что-то в тебя", - прокомментировали авторы видео.
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