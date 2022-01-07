О похождениях малолетних сообщили в пресс-службе региональной
Правоохранители отметили, что одному злоумышленнику всего 14 лет, другому – 16.
Они сломали дверь в дом 56-летнего мужчины, который имеет инвалидность и не может ходить. Подростки ударили его попечителя и требовали у обоих деньги. Впрочем, 57-летнему потерпевшему все же удалось выгнать грабителей.
Как стало известно, семьи несовершеннолетних злоумышленников находятся на учете в социальной службе. Ранее полицейские имели претензии к родителям о невыполнении обязанностей в воспитании детей. На них уже неоднократно составляли административные протоколы по ст. 184 КУоАП (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей).
74-летняя София Ротару поразила видом в полупрозрачном платье: "Как вам это удается?"
Судья "Мастер Шеф" Мартыновская в наряде в стиле "Крепостной" вызвала недоумение: "Подходят далеко не всем"
Надя Дорофеева на пляже в Мексике засветила симпатичный животик: "Опа..."
Влад Яма с женой и ребенком оказался в печальной ситуации на отдыхе: "Ад кромешный"
Победитель "Мастер Шеф" Шинкарев признался, на что потратит выигрыш: "Большая часть денег уйдет на..."
Напомним, что 17-летний парень приехал в Одессу ради грабежей, но ему не повезло: позорные кадры
Как сообщала Politeka, подростки устроили безжалостный грабеж в Одессе, фото: "просили помочь и..."
Также Politeka писала, что гастролер из Николаева устроил налеты в Одессе: "пять ограблений за короткий срок"