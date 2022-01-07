В Одесской области двое подростков ворвались в жилище мужчины с инвалидностью и требовали у него денег.

О похождениях малолетних сообщили в пресс-службе региональной Нацполиции , передает Politeka.net.

Правоохранители отметили, что одному злоумышленнику всего 14 лет, другому – 16.

Они сломали дверь в дом 56-летнего мужчины, который имеет инвалидность и не может ходить. Подростки ударили его попечителя и требовали у обоих деньги. Впрочем, 57-летнему потерпевшему все же удалось выгнать грабителей.

Как стало известно, семьи несовершеннолетних злоумышленников находятся на учете в социальной службе. Ранее полицейские имели претензии к родителям о невыполнении обязанностей в воспитании детей. На них уже неоднократно составляли административные протоколы по ст. 184 КУоАП (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей).

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