На Рождество в Одесской области спасли от гибели собаку, которая три дня просидела в сточной канаве.

Это произошло в поселке Александрова вблизи Черноморска.

Видео спасения пса показали на Фейсбук-странице ГСЧС в Одесской области в пятницу, 7 января.

«В Рождество бывает много чудес, одно из них случилось с дворняжкой, которая три дня просидела в сточном канале», - говорится в сообщении.

Сначала местные жители пытались своими силами достать несчастное животное. Потом они обратились к спасателям, которые оперативно приехали на вызов, но и им не удалось с первой попытки достать дворняжку.

После этого неравнодушные жители принесли надувную лодку, с помощью которой спасатели добрались до собаки.

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