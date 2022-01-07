Это произошло в поселке Александрова вблизи Черноморска.
Видео спасения пса показали на Фейсбук-странице
«В Рождество бывает много чудес, одно из них случилось с дворняжкой, которая три дня просидела в сточном канале», - говорится в сообщении.
Сначала местные жители пытались своими силами достать несчастное животное. Потом они обратились к спасателям, которые оперативно приехали на вызов, но и им не удалось с первой попытки достать дворняжку.
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После этого неравнодушные жители принесли надувную лодку, с помощью которой спасатели добрались до собаки.
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