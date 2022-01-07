Подробности сообщила пресс-служба
Женщина и трое мужчин из Одессы пренебрегли рекомендациями спасателей и отправились в поход несмотря на плохие погодные условия. Путешественник поднялись на гору Петрос Раховского района, но когда спускались вниз потеряли ориентир и заблудились.
Для поисков одесситов привлекли специалистов трех горных поисково-спасательных отделений, поскольку туристы не могли разжечь костер, и существовала опасность, что они замерзнут в горах.
К счастью, поисковая операция завершилась успешно. Туристы сумели сообщить спасателям свои координаты, благодаря которым их около полуночи нашли в районе долины Скапеска.
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